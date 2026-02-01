Menü Suche
Klub gefunden: Geiger verlässt Hoffenheim

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Dennis Geiger im Porträt @Maxppp

Eigengewächs Dennis Geiger wagt den Schritt von der TSG Hoffenheim ins Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, zieht es den Mittelfeldspieler zum FC Aberdeen. Es handelt sich um eine Leihe bis Saisonende.

In dieser Saison kam Geiger, den im Laufe seiner Karriere immer wieder längere Verletzungen außer Gefecht setzten, gar nicht zum Einsatz. Vertraglich gebunden ist der kampfstarke Rechtsfuß noch bis 2027.

Bundesliga
Premiership
Hoffenheim
Aberdeen
Dennis Geiger

