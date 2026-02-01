Klub gefunden: Geiger verlässt Hoffenheim

Eigengewächs Dennis Geiger wagt den Schritt von der TSG Hoffenheim ins Ausland. Wie ‚Sky‘ berichtet, zieht es den Mittelfeldspieler zum FC Aberdeen. Es handelt sich um eine Leihe bis Saisonende.

In dieser Saison kam Geiger, den im Laufe seiner Karriere immer wieder längere Verletzungen außer Gefecht setzten, gar nicht zum Einsatz. Vertraglich gebunden ist der kampfstarke Rechtsfuß noch bis 2027.