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Real Madrid: Nächste Topstars an der Angel

von Lukas Hörster - Quelle: Cadena SER
Bernardo Silva könnte ManCity im Sommer verlassen @Maxppp

Real Madrid könnte überraschend ins Rennen um Bernardo Silva einsteigen. Laut ‚Cadena SER‘ besteht durchaus die Chance, dass der portugiesische Nationalspieler nach der WM bei den Königlichen aufschlägt. Ihm wird ein gutes Verhältnis zum designierten neuen Trainer José Mourinho nachgesagt.

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Pikant: Mit dem FC Barcelona und Atlético Madrid werben ausgerechnet Reals größte Rivalen ebenfalls um Silva. Der 31-jährige Mittelfeld-Allrounder verlässt Manchester City nach neun Jahren mit Vertragsablauf und ist entsprechend ablösefrei auf dem Markt. Mit einer schnellen Entscheidung ist aber nicht zu rechnen. Derweil wird in spanischen Medien auch Julían Álvarez (26/Atlético Madrid) bei Real gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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