Seit einer Weile verdichten sich die Anzeichen, dass Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) am Ende der Saison ihre Karrieren beim FC Bayern beenden. Ein finaler Entschluss scheint aber noch nicht gefallen zu sein.

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Im Interview mit dem ‚kicker‘ lässt zumindest Ulreich durchblicken: „Ich werde in nächster Zeit mit dem FC Bayern darüber sprechen, wie es weitergeht, was der Klub möchte. Ich kann nicht für Manu reden, was nach der Saison passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles von ihm abhängig mache.“

Der Ersatztorwart würde unter Umständen sogar weitermachen, selbst wenn Neuer aufhört: „Es ist alles möglich, solange ich mich gut und gesund und fit fühle. Das ist im Moment der Fall. Ich habe aber auch gelernt, dass sich das schnell ändern kann. Ich lebe im Hier und Jetzt, und momentan macht es mir Spaß, jeden Tag auf den Platz zu gehen.“

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Torwartsuche ist längst gestartet

Die Verträge des Torwart-Duos laufen zum Saisonende aus. Während Jonas Urbig (23) das Neuer-Erbe zugetraut wird, läuft an der Säbener Straße die Suche nach einem erfahrenen Backup auf Hochtouren. Jüngst kristallisierten sich Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln) und Loris Karius (33/FC Schalke) als die drei Favoriten heraus.

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Ulreich, der gerne noch einmal für die Münchner in einem Pflichtspiel zum Einsatz kommen würde, skizziert das Anforderungsprofil wie folgt: „Es ist wichtig, dass man immer versucht, im Training starke Leistungen zu bringen. Allein schon, um dem Torwart, der vor einem steht, zu zeigen, hey, du musst alles geben. Er sollte auch der Mannschaft signalisieren, dass da hinten einer drinsteht, der in jedem Training Top-Leistungen zeigt. Also: jeden Tag professionell seinem Beruf nachgehen. Loyal sollte man schon auch sein.“

Derweil hat der frühere deutsche U-Nationalkeeper auch schon Pläne für die Zeit nach seiner aktiven Karriere. „Ich will auf jeden Fall im Fußball tätig bleiben“, kündigt Ulreich an, „in welcher Form das dann sein wird, schauen wir mal.“

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„Super gerne“ würde er weiterhin beim FC Bayern tätig sein. Wann und ob das der Fall sein wird, stellt sich in den kommenden Monaten heraus. Vielleicht schiebt Ulreich sein Karriereende ja noch um ein weiteres Jahr nach hinten. Das wäre nach aktuellem Stand der Dinge jedenfalls eine erfreuliche Überraschung.