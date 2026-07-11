Courtois verrät verrückten Plan

Thibaut Courtois möchte nach der Weltmeisterschaft bei der belgischen Nationalmannschaft vorerst kürzertreten. In einem Interview mit der ‚Marca‘ nach der Viertelfinalniederlage gegen Spanien (1:2) erklärte der 34-Jährige: „Ich würde gerne eine Pause von den Nations League-Spielen machen, da es nicht der wichtigste Wettbewerb ist, und für die EM-Qualifikationsspiele (von März bis November 2027, Anm. d. Red.) zurückkehren“. Allerdings scheint auch ein endgültiges Karriereende im Nationalteam für den Real-Torwart nicht ausgeschlossen: „Letztendlich ist es aber eine Entscheidung, die der Verband treffen muss. Falls man dort anders plant, war es vielleicht mein letztes Spiel.“

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Courtois stand in seiner Karriere in 115 Partien für Belgien zwischen den Pfosten und hütete bei insgesamt sechs großen Turnieren als Nummer eins das Tor der Roten Teufel. Das jüngste Duell mit der Furia Roja endete für den Schlussmann auch auf persönlicher Ebene extrem bitter. Der Linksfuß musste in der 71. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Sein Ersatz Senne Lammens (24) leistete sich in der 88. Minute zudem einen folgenschweren Patzer, der den Spaniern den späten Siegtreffer bescherte.