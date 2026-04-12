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UEFA Champions League

Vor Bayern-Duell: Mbappé bricht Training ab

von David Hamza
Kylian Mbappé von Real Madrid @Maxppp

Kylian Mbappé geht vor dem Rückspiel im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr) kein Risiko ein. Die heutige Trainingseinheit brach der 27-jährige Offensivstar aufgrund von Beschwerden vorzeitig ab, laut Vereinsangaben eine Vorsichtsmaßnahme.

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Mbappé hatte sich am Freitag beim Ligaspiel gegen den FC Girona (1:1) eine Wunde an der rechten Augenbraue zugezogen. Mit 45 Torbeteiligungen (39 Tore, sechs Assists) in 38 Saisonspielen ist Mbappé Reals Topscorer. Gegen Bayern müssen die Königlichen einen 1:2-Rückstand aufholen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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