Vor Bayern-Duell: Mbappé bricht Training ab

Kylian Mbappé geht vor dem Rückspiel im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr) kein Risiko ein. Die heutige Trainingseinheit brach der 27-jährige Offensivstar aufgrund von Beschwerden vorzeitig ab, laut Vereinsangaben eine Vorsichtsmaßnahme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mbappé hatte sich am Freitag beim Ligaspiel gegen den FC Girona (1:1) eine Wunde an der rechten Augenbraue zugezogen. Mit 45 Torbeteiligungen (39 Tore, sechs Assists) in 38 Saisonspielen ist Mbappé Reals Topscorer. Gegen Bayern müssen die Königlichen einen 1:2-Rückstand aufholen.