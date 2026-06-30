Deutscher Fußball-Albtraum | Historisches Ancelotti-Comeback

Brasilien vs. Japan (2:1)

Japan lieferte dem fünffachen Weltmeister einen harten Kampf und kratzte an der Sensation. Nach der Pausenführung durch eine starke Einzelaktion des Mainzers Kaishu Sano drehte die Seleção die Partie im zweiten Durchgang. Der letztlich verdiente Siegtreffer durch Gabriel Martinelli fiel jedoch erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

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‚Lance!‘ (Brasilien): „Ein historisches Comeback. Ancelotti behält recht: Der 2:1-Sieg gegen Japan war zwar nicht die brillanteste Leistung der brasilianischen Nationalmannschaft, aber vielleicht diejenige, die den Prozess der Identitätsbildung am besten widerspiegelt.“

‚Chunichi Sports‘ (Japan): „Japan ist zum fünften Mal in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden. Obwohl sich die Mannschaft von Moriyasu den Titel als Ziel gesetzt hatte, endete die Reise in der Runde der letzten 32 – am Ende fehlte die Kraft.“

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Deutschland vs. Paraguay (3:4 n.E.)

Für die DFB-Elf ist die WM früh beendet. Gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes und defensiv stabil stehendes Paraguay biss sich die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann 120 Minuten lang die Zähne aus. Offensiv zeigte sich Deutschland erschreckend ideenlos, in der Defensive in den wenigen Situationen erneut nicht sattelfest. Im Elfmeterschießen versagten Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah die Nerven.

‚Bild‘ (Deutschland): „Peinliches Aus gegen Paraguay und nächster deutscher Fußball-Albtraum.“

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‚Süddeutsche Zeitung‘ (Deutschland): „Die nächste Blamage. Deutschland verliert dramatisch, aber völlig verdient gegen Paraguay und muss auch dieses WM-Turnier vor dem Achtelfinale verlassen.“

‚Hoy‘ (Paraguay): „Paraguay vollbringt eine Heldentat und wirft Deutschland aus der WM.“

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Niederlande vs. Marokko (2:3 n.E.)

Auch unsere niederländischen Nachbarn mussten ins Elfmeterschießen und zogen dabei ebenfalls den Kürzeren. Das Führungstor der Elftal durch Cody Gakpo glich Innenverteidiger Issa Diop erst in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit aus, in der Verlängerung passierte anschließend nicht viel. Im Elfmeterschießen versagten auf beiden Seiten mehrere Schützen die Nerven. Bayern-Flirt Ismael Saibari verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Nordafrikaner.

‚De Telegraaf‘ (Niederlande): „Cody Gakpo schien der strauchelnden Oranje gegen das überlegene Marokko einen Platz im Achtelfinale der WM zu sichern. Doch schließlich verließ der Afrika-Cup-Sieger nach dem unvermeidlichen Elfmeterschießen doch jubelnd den Platz.“

‚Al Mountakhab‘ (Marokko): „Die marokkanische Nationalmannschaft schreibt bei der Weltmeisterschaft 2026 weiterhin Geschichte und festigt ihren Platz unter den weltbesten Mannschaften.“