Italien dominiert Zidane | Harrys große Nacht

Mancini versenkt die Équipe Tricolore

Noch vor wenigen Wochen schien die italienische Nationalmannschaft endgültig am Boden angekommen zu sein. Die Wahrnehmung hat sich jedoch in kürzester Zeit gedreht – dank einiger junger Talente und Nationalcoach-Rückkehrer Roberto Mancini. „Danke Mancini“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ und attestiert dem 61-Jährigen, dass er „der richtige Trainer zur richtigen Zeit“ ist. Der 3:1-Sieg nach Rückstand gegen den großen Favoriten Frankreich in der Nations League am gestrigen Donnerstagabend setzte ein Ausrufezeichen. Italien hatte die Équipe Tricolore im San Siro zuvor noch nie schlagen können.

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„Goldenes Italien dominiert Zidane“, frohlockt die ‚Gazzetta dello Sport‘ und vergleicht die Partie mit dem ersten Länderspiel (6:2) der Azzurri-Geschichte: „Das Spiel Italien gegen Frankreich im Jahr 1910 war der Anfang von allem; dieser Sieg gegen eine edle, aber affektierte französische Mannschaft, die nicht in der Lage ist, so zu leiden wie wir, könnte den Beginn einer neuen Geschichte markieren.“ In Frankreich analysiert ‚Le Figaro‘: „Die Bleus gehen in Italien unter“, die ‚L’Équipe‘ spricht von einem „ersten Fehlschlag unter Zinédine Zidane“ und der Nationaltrainer selbst gibt zerknirscht zu: „Nach der Pause sind wir auseinandergefallen.“

Viel Pomp für King Kane

Aktuell eilt Harry Kane von Ehrung zu Ehrung und Rekord zu Rekord. Der knappe 2:1-Erfolg gegen Kroatien, der für England gleichzeitig den Einzug ins Viertelfinale der Nations League bedeutete, stand komplett im Zeichen des neuen Weltfußballers. Dass „King Kane“ (‚Sun‘) per Elfmeter auch noch zur Entscheidung trifft, rundet „Harrys große Nacht“ (‚Daily Mail‘) ab. Mit 126 Länderspielen ist der Mittelstürmer nun alleiniger Rekordnationalspieler der Three Lions und zudem nur noch acht Treffer von der magischen 100-Tore-Marke entfernt. Oder wie die ‚Sun‘ beschreibt: „Seine Leistungen in diesem weißen Trikot haben ihn in denselben Olymp der Fußball-Ritter erhoben – darunter Moore, Charlton, Hurst und Beckham –, in den er sicherlich aufgenommen wird, wenn er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt.“

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Der Rahmen hätte nicht festlicher und aufwändiger sein können, die kroatischen Gegner dienten dabei eher als Statisten. „Noch nie zuvor gab es vor einem Spiel der englischen Nationalmannschaft so viel Pomp und Zeremoniell zu Ehren eines einzelnen Spielers“, stellt ‚The Athletic‘ fest und beschreibt: „Harry Kane wurde von einem riesigen Tifo mit seinem Konterfei auf der Westtribüne begrüßt. Er nahm seine im vergangenen Monat gewonnene Ballon-d’Or-Trophäe in die Hand und präsentierte sie stolz den Fans. Er erhielt eine Gedenkmütze vom bisherigen Rekordhalter Peter Shilton, ein gerahmtes Trikot von Prinz William und einen in Glas eingefassten Fußball von Luka Modrić – eine Nachbildung des ersten Fußballs, den die Engländer 1880 nach Kroatien gebracht hatten. Es war eine würdige Ehrung für Englands größten Spieler der Neuzeit.“