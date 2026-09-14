Tottenham Hotspur steht vor der Verpflichtung eines neuen Sportdirektors. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wird Piero Ausilio zu den Londonern wechseln. Der 51-jährige Italiener verließ erst Anfang des Monats Inter Mailand, wo er seit 2014 dieselbe Rolle innehatte.

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Eigentlich wollte Ausilio nach 28 Berufsjahren bei den Nerazzurri eine längere Pause einlegen, doch dann kam die Anfrage von Tottenham, wo Landsmann Roberto De Zerbi auf der Trainerbank sitzt. „Ausilio entschied sich sofort, auf den Lockruf zu reagieren. Die Parteien stehen mittlerweile kurz vor der Einigung“, so die italienische Sportzeitung. Der erfahrene Manager soll seinen Job demnach im Januar antreten.