Schalke 04: Gosens „komische Gefühle“

Für Robin Gosens war sein Premierentor für den FC Schalke 04 beim 3:1-Sieg gegen Union Berlin ein ganz spezieller Moment. Im Interview mit ‚Sky‘ erklärte der linke Schienenspieler mit Blick auf seine Vergangenheit bei den Eisernen: „Es war sehr besonders für mich. Ich habe sehr viel Respekt vor Union. Auf der anderen Seite war es das erste Tor für Schalke in der Bundesliga. Ich bin Schalke-Fan, Schalke hat mich zum Fußball gebracht. Deswegen waren das komische Gefühle.“

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Zwischen 2023 und 2024 hatte Gosens in 39 Partien für Union auf dem Platz gestanden. Trotz der recht kurzen Zusammenarbeit prägte den 32-Jährigen die Zeit an der Alten Försterei. Mit seinem Führungstreffer leitete der 24-fache DFB-Nationalspieler gestern gegen seinen Ex-Klub den Schalker Sieg ein. Die Königsblauen durften unterdessen dabei erstmals seit dem 27. Mai 2023 ein Tor in der Bundesliga bejubeln.