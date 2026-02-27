Bitteres CL-Aus: So ist der BVB-Plan mit Kovac

Das bittere Ausscheiden in der Champions League alleine auf falsches Coaching von Niko Kovac zurückzuführen, würde zu weit gehen. Fakt ist aber: Auch vom eigentlichen Steckenpferd des Kroaten – der stabilen Defensive – war beim 1:4 gegen Atalanta Bergamo nichts zu sehen.

Was also bleibt noch übrig, wenn der Dortmunder Ergebnisfußball der vergangenen Monate nicht mehr funktioniert? Fragen über das mangelnde Offensivkonzept gibt es schon lange. Die Antworten reichen dabei von Ideenlosigkeit des Trainerteams bis hin zum vermeintlich schwach besetzten Kader.

BVB-Plan bis 2027

Die ‚Bild‘ berichtet am heutigen Freitag, dass der schwarz-gelbe Plan vorsieht, bis zum Vertragsende 2027 auf Kovac zu bauen. Er hole das Maximum aus dem vorhandenen Personal heraus – so die einhellige Meinung in der Führungsetage. Zudem hätte sich der BVB ohne Kovac nicht für die Champions League qualifiziert. Letzteres ist zumindest unzweifelhaft richtig.

An Kovac wiederum steht nach Informationen der ‚Bild‘ ein „hohes Grundinteresse aus der Premier League“. Für den Moment bedeutet das nicht allzu viel, aber Manchester United, Tottenham Hotspur und auch der FC Chelsea haben den 54-Jährigen auf dem Zettel.

Klar ist: Für mögliche Zweifel an einer Trainerphilosophie eine einzige Partie zurate zu ziehen, wäre höchst unseriös. Dennoch stellt sich rund um den BVB natürlich die Frage, für welchen Stil man eigentlich stehen möchte. Strukturierten Angriffsfußball wird man unter Kovac nicht zu sehen bekommen. Wohl aber – vom Bergamo-Ausrutscher abgesehen – ein (defensiv) organisiertes und fleißiges Team.