Zwei Deutsche: Das Ballon d'Or-Dreamteam

Der herkömmliche Ballon d’Or fällt in diesem Jahr aus. Dafür gab das französische Magazin ‚France Football‘ heute ihr Allzeit-Dreamteam bekannt. Gewählt hatten 140 Sportjournalisten aus aller Welt. Mit dabei sind auch die DFB-Ehrenspielführer Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus.

Das Ballon d’Or-Dreamteam: Lev Yachin – Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini – Xavi, Lothar Matthäus, Diego Maradona, Pelé – Lionel Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo

The best forwards of all time elected by our jury of 140 journalists to end our #BOdreamteam ! pic.twitter.com/YVlfoik0MI