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Erstes Angebot: Manzambi-Poker nimmt Fahrt auf

Johan Manzambi spielt sich bei der Weltmeisterschaft ins Schaufenster. Ein Wechsel nimmt immer konkretere Formen an.

von Lukas Weinstock - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Besonderer Torjubel: Johan Manzambi feiert einen Treffer @Maxppp

Johan Manzambi knüpft mit überzeugenden Auftritten bei der Weltmeisterschaft nahtlos an seine starke Saison beim SC Freiburg an. Dass der 20-Jährige in den Fokus zahlreicher Topklubs rückt, ist die logische Konsequenz.

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Die heißeste Spur führt aktuell zu Newcastle United. Zuletzt sickerte bereits durch, dass der Premier League-Vertreter hofft, den Deal schnell abschließen zu können. Nun unternimmt Newcastle erste konkrete Schritte.

Wie Fabrizio Romano berichtet, bereiten die Magpies ein erstes offizielles Angebot für Manzambi vor, das den Breisgauern „zeitnah“ unterbreitet werden soll. In den vergangenen Tagen habe es erste Kontakte zwischen den Parteien gegeben.

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70-Millionen-Preisschild

Zunächst stand für den offensivstarken Mittelfeldakteur eine Ablöse um die 55 Millionen Euro im Raum, mittlerweile sind die Freiburger Vorstellungen jedoch auf 70 Millionen Euro gestiegen. Da Manzambis Vertrag bis 2030 läuft und keine Ausstiegsklausel beinhaltet, hält der Bundesligist die Zügel in der Hand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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