Spektakuläres Statement: Transfer-Poker um Alvarez wird schmutzig

Eigentlich sah es danach aus, als befände sich Atlético Madrid in der Causa Julián Alvarez in einer komfortablen Situation: Nachdem die beiden großen Ligakonkurrenten Real Madrid und FC Barcelona öffentlichkeitswirksam um den Angreifer gebuhlt hatten, schoben die Rojiblancos einem möglichen Wechsel sehr deutlich einen Riegel vor – und hatten sogar die Lacher auf ihrer Seite.

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Der umworbene Spieler selbst äußerte sich nicht zu dem Trubel um seine Person – bis jetzt. Seine Aussagen aus der Mixed Zone im Nachgang des 2:0-Erfolgs gegen Österreich am frühen Montagabend kommen einem Paukenschlag gleich: „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, aber ich kann mich auch nicht verstecken – ich versuche, ein ehrlicher Mensch zu sein. Ich habe mit den Verantwortlichen von Atlético Madrid gesprochen und glaube, dass ein Wechsel das Beste für alle ist. Ich möchte mir meinen Traum erfüllen.“

Klare Ansage an Barça

Welchen Klub der 26-Jährige damit meint, erläuterte er nicht weiter. Die spanische Presse ist sich jedoch sicher, dass es sich dabei um den FC Barcelona handelt. Auch die Atlético-Bosse scheinen davon auszugehen und sahen sich erneut veranlasst, ein öffentliches Statement abzugeben: „Es gibt keinen Geldbetrag, für den Barça Julián Alvarez kaufen könnte. Er wird nicht nach Barcelona wechseln. Entweder zahlen sie die Ausstiegsklausel (500 Mio. €), oder es kommt zu keiner Einigung.“

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Mehr noch: Atlético erwägt, Barcelona wegen Kontakten zu Julián Álvarez bei der FIFA anzuzeigen, wie ‚Cadena SER‘ berichtet: „Atlético ist überzeugt, dass der katalanische Verein unzulässigerweise Kontakt zum Spieler aufgenommen hat, ohne zuvor die Vereinsführung der Colchoneros zu kontaktieren.“ Seit dem Transfer von Antoine Griezmann (35) im Jahr 2019 sind die Spannungen zwischen den Klubs extrem groß.