Mika Baur (22) war eine der größten Überraschungen im großen 44-Mann-Kader für die ersten Länderspiele von Jürgen Klopp. Und obwohl es der Mittelfeldmann nicht ins aktuelle Aufgebot schaffte, weckt er Interesse in der Premier League, der Serie A und auch der Bundesliga.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, trudelten bereits entsprechenden „Top-Anfragen“ ein. Ein Wintertransfer ist eher kein Thema, im kommenden Sommer könne Baur aber gut und gerne 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse in die Kasse von Celtic Glasgow spülen.

Nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem SC Paderborn war Baur im Sommer für 6,3 Millionen Euro nach Schottland gewechselt. Dort ist der technisch beschlagene und umtriebige Sechser gesetzt, schoss in bislang 19 Pflichtspielen vier Tore und bleibt somit auf Klopps Zettel. Zunächst spielt Baur für die U21 des DFB.