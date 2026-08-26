Jean-Luc Dompé steht vor einem Wechsel in die Süper Lig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fliegt der 31-Jährige am heutigen Mittwoch in die Türkei, um mit dem Erstligisten Konyaspor zu verhandeln. Der Angreifer wurde vom Hamburger SV vom Training freigestellt und darf laut der Boulevardzeitung ablösefrei gehen.

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Dompé war 2022 für 1,1 Millionen Euro von Zulte Waregem nach Hamburg gewechselt und zeigte zwischenzeitlich in der zweiten Liga ansprechende Leistungen. Die Bundesligatauglichkeit ist der Franzose jedoch in der vergangenen Saison schuldig geblieben, dazu kamen Eskapaden abseits des Platzes. Zuletzt hatte sich auch Deportivo A Coruña für Dompé interessiert.