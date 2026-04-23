Augsburg: Vier Kandidaten für die Baum-Nachfolge

Für den Fall, dass sich der FC Augsburg zur kommenden Saison auf der Trainerposition neu aufstellen will, wurde bereits eine Shortlist mit Bewerbern erstellt. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befinden sich vier Namen auf der Liste. Konkrete Trainer nennt das Fachblatt nicht.

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Offen bleibt ohnehin, ob es mit Baum in die neue Saison geht. Eine Tendenz ist laut dem ‚kicker‘ noch nicht abzusehen: „Die FCA-Verantwortlichen als auch Baum machen sich ihre Gedanken“. Dem Trainer selbst soll es dabei vor allem um die Jobsicherheit gehen.