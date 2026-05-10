Bericht: Hjulmand-Aus besiegelt

Mit einem chancenlosen 1:3 ging Bayer Leverkusen beim VfB Stuttgart unter. Mit der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten um die Champions League-Plätze hat die Werkself die erneute Qualifikation für die Königsklasse wohl verspielt – und damit das ausgerufene Saisonziel verpasst.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist mittlerweile auch die Zukunft von Trainer Kasper Hjulmand besiegelt. Der dänische Übungsleiter werde in der nächsten Woche beim Heimspiel gegen den Hamburger SV definitiv zum letzten Mal auf der Bayer-Bank sitzen.

Selbst wenn es zum Fußball-Wunder käme und Leverkusen die rein rechnerisch noch mögliche Champions League-Qualifikation doch noch einfahren würde, sei Hjulmand unterm Bayer-Kreuz Geschichte. Es ist die logische Konsequenz aus den Entwicklungen der vergangenen Monate, in denen der 54-Jährige bereits angezählt war.

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Hjulmand hatte im September bei Bayer als Erbe für Kurzzeit-Trainer Erik ten Hag übernommen und die Mannschaft stabilisiert. Dennoch leistete sich das Team im Saisonverlauf immer wieder Ausrutscher gegen vermeintlich schwächere Teams, spielte inkonstant und entwickelte sich fußballerisch kaum weiter. Nach dem XXL-Umbruch im vergangenen Sommer geht Bayer nun also den nächsten Neuanfang an.