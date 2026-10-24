Uli Hoeneß hat sich zur bevorstehenden Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern geäußert. Gegenüber der ‚Welt am Sonntag‘ sagt der Klub-Patron: „Es sieht gut aus, dass wir uns mit Harry einigen können. Er ist ein Aushängeschild unseres Klubs. Ich würde es sehr bedauern, wenn er ginge.“ Seinen 2027 auslaufenden Kontrakt wird Kane wohl bis 2029 ausdehnen.

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Am Montag will der 33-jährige Torjäger erstmals die Trophäe für den Weltfußballer des Jahres abräumen. Hoeneß meint: „Harry müsste den Ballon d’Or bekommen. Nach einer solchen Saison mit zwei Titeln, so vielen Toren und dem Halbfinale der WM hätte er es sehr verdient. Er führt unsere jungen Spieler und hält immer die Knochen hin. Ich bin verliebt in Harry Kane.“