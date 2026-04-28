Bayerns nächster Schritt im Gordon-Poker – Plan B steht bereit

Nach aktuellem Stand ist Anthony Gordon mit kolportierten 86 bis 93 Millionen Euro Ablöse zwar noch zu teuer, dennoch lässt der FC Bayern nichts unversucht, den Spieler zumindest auf persönlicher Ebene schon einmal zu überzeugen.

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Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ war Gordons Berater Gordon Stipic-Wipfler vergangene Woche schon für Gespräche in München. Es sei sogar schon um konkrete Zahlen gegangen, so das Fachmagazin weiter.

Klar ist: Mit seiner Polyvalenz steht Gordon bei den Bayern hoch im Kurs, eine gewisse Schmerzgrenze hat aber auch der Rekordmeister, der sich zudem darauf einstellen muss, dass Newcastle United nicht gerade verhandlungsbereit sein wird. Zu groß ist die Weiterverkaufsbeteilung von Ex-Klub FC Everton.

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Alternativen im Blick

Parallel zum Werben um Gordon hält man sich beim FC Bayern einen Plan B offen. Der ‚Sport Bild‘ zufolge wandert der Blick hin zu jungen, entwicklungsfähigen Spielern, die auf den Außenbahnen oder im Sturmzentrum agieren können. Konkrete Namen werden nicht genannt.