Thomas Kessler gibt Einblick in die Last-Minute-Verpflichtung von Borna Sosa (28). „Wir mussten um 19:55 Uhr noch was ausdrucken, auf einmal ist der Bildschirm eingefroren“, sagte der Kölner Sportchef am Dienstagvormittag bei ‚E Levve lang – der Talk zum FC‘, „da habe ich das erste Mal gedacht: Okay, jetzt wird’s wirklich knapp. Dann waren alle Unterlagen wirklich erst drei Minuten vor Toresschluss fertig.“

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Letztlich gab die DFL grünes Licht und Sosa wechselte in buchstäblich letzter Sekunde auf Leihbasis von Crystal Palace in die Domstadt. Am Wochenende könnte der Linksverteidiger sein Debüt für die Kölner geben, die am Samstag um 18:30 Uhr zum Topspiel auf Werder Bremen treffen.