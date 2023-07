Fast fix: Neuer Innenverteidiger für Tottenham

Tottenham Hotspur sichert sich offenbar die Dienste eines heiß begehrten Youngsters. Übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge unterzieht sich der 18-jährige Innenverteidiger Ashley Phillips in den kommenden 24 Stunden dem Medizincheck bei den Spurs. Die Blackburn Rovers dürfen sich über eine Ablöse in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro freuen. Phillips kommt per Ausstiegsklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber ‚football.london‘ verrät Tottenham Trainer Ante Postecoglou, dass die Verpflichtung des englischen U-Nationalspielers nicht der einzige Transfer für die Defensivzentrale bleiben wird: „Ich glaube es ist kein Geheimnis, dass wir uns auf bestimmten Positionen verstärken müssen. Der Torhüter war eine und die Innenverteidigung ist eine andere. Es gibt keine Zweifel, dass der Kader verkleinert wird und es bis zum Ende des Transferfensters wahrscheinlich noch einige weitere Änderungen geben wird.“ Zu den heißen Kandidaten gehören Edmond Tapsoba (24) von Bayer Leverkusen und Micky van de Ven (22) vom VfL Wolfsburg.

Lese-Tipp

Mbappés Schicksalstag | Kane-Poker hat schon einen Gewinner