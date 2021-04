Deutsche Klubs an Bruma interessiert

Zwei Jahre nach seinem Abschied von RB Leipzig könnte Bruma nach Deutschland zurückkehren. „Es gibt zahlreiches Interesse an ihm. Unter anderem aus Deutschland, Spanien oder der Türkei“, erklärt Berater Catio Baldé gegenüber ‚Eindhovens Dagblad‘. Um welche Klubs es sich dabei handelt, lässt er offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entscheidungsgewalt im Fall Bruma hat aktuell jedoch Olympiakos Piräus. Die Griechen haben den 26-Jährigen im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven ausgeliehen und besitzen eine Kaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro. Bis zum Juni muss sich der Klub entscheiden, ob er den Flügelstürmer festverpflichten will. In der aktuellen Saison kommt Bruma auf acht Tore und fünf Vorlagen in 32 Spielen.