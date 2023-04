„Ausnahme“: Kölns Hector darf sich Zeit lassen

Beim 1. FC Köln will man Kapitän Jonas Hector (32) bei der unbeantworteten Frage nach seiner Zukunft keinen Druck machen. Geschäftsführer Sport Christian Keller sagt in der ‚Bild‘: „Jonas und ich reden und wir werden etwas sagen, wenn es etwas zu verkünden gibt. Wenn Jonas sich am 15. Juni entscheidet, kann er das auch dann tun.“ Keller erklärt weiter: „Wenn wir vorher ohne ihn planen würden und er danach doch noch weitermachen will, dann würden wir auch das machen. Das ist eine Ausnahme, die wir nur bei Jonas machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hectors Vertrag in der Domstadt läuft Ende Juni aus, auch ein mögliches Karriereende spielt in den Gedanken des FC-Urgesteins (seit 2010 im Verein, 339 Profispiele) eine Rolle. Für den FC könnte eine Verlängerung mit seinem Stamm-Linksverteidiger immens an Bedeutung gewinnen, sollte die von der FIFA verhängte Transfersperre Bestand haben.

Lese-Tipp

Nur Verlierer beim Mané-Transfer