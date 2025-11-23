Letzte Eintracht-Chance verspielt: Wahi muss im Winter gehen

Dino Toppmöller ist mit seiner Geduld für Angreifer Elye Wahi (22) wohl endgültig am Ende. Die ‚Bild‘ geht zumindest davon aus, dass der Franzose mit seinem lustlosen Kurzeinsatz gegen den 1. FC Köln (4:3) am gestrigen Samstagabend das Vertrauen des Cheftrainers von Eintracht Frankfurt aufgebraucht hat.

Wie das Boulevardblatt schlussfolgert, ist eine Trennung vom 1,84 Meter großen Rechtsfuß im Winter, die sich zuletzt immer mehr abzeichnete, inzwischen „unumgänglich“. Die im Januar investierten 26 Millionen Euro dürften im Falle eines Verkaufs angesichts Wahis schwacher Leistungen kaum wieder reinzuholen sein.

Auf der Abschussliste befindet sich derweil auch Sturm-Kollege Michy Batshuayi (32). Gegen Köln fand sich der 55-fache belgische Nationalspieler bereits zum zweiten Mal in dieser Saison nicht im Kader wieder. Als Ersatz soll unter anderem William Osula (22) von Newcastle United an den Main gelotst werden.