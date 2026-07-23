Paderborn bereit für teure Transfers

Der SC Paderborn schreckt in diesem Transferfenster vor hohen Ablösen für geeignete Neuzugänge nicht zurück. Das bekräftigt Klubpräsident Thomas Sagel gegenüber dem ‚kicker‘. Diese Haltung gelte unabhängig davon, ob die heiß umworbenen Laurin Curda (24) und Mika Baur (22) noch verkauft werden: „Ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern: Dazu wären wir jetzt schon in der Lage.“

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Gesucht wird vor allem offensive Verstärkung. „Eher auf dem Flügel als im Sturmzentrum. Spieler mit Straßenfußballer-Gen, dribbelstark und in der Lage, Torchancen zu kreieren oder selbst zu scoren“, so Sagel. Ein Kandidat ist nach wie vor Daisuke Yokota (26). Der SCP wäre bereit, für den Japaner drei Millionen Euro auf den Tisch zu legen, Hannover 96 fordert jedoch deutlich mehr.