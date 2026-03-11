Bundestrainer ab Sommer: RB befürchtet Klopp-Abgang

Seit Januar 2025 arbeitet Jürgen Klopp als Global Head of Sports bei Red Bull. Der einstige Publikumsliebling betont immer wieder, wie wohl er sich in seinem Job fühlt. Dennoch gibt es regelmäßig Spekulationen über eine Rückkehr auf die Trainerbank. Jetzt bekommen die Gerüchte neue Nahrung.

Laut der ‚Sport Bild‘ hält RB einen Klopp-Wechsel zum DFB, um dort Bundestrainer zu werden, für sehr gut vorstellbar. Ein Abgang wird bei dem Getränkekonzern intern immer lauter diskutiert und schon für Sommer für realistisch gehalten, obwohl Julian Nagelsmann noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Kein Thema ist dem Blatt zufolge ein Wechsel zu Real Madrid. Klopps Umfeld schließe aus, dass sich der Charmebolzen in naher Zukunft wieder dem immensen öffentlichen Druck und dem täglichen Moderieren von schwierigen Charakteren stellt.

Verlängert Klopp?

Ganz zufrieden ist man bei Red Bull mit Klopp aber nicht. Zwar schätzen die Verantwortlichen viele Eigenschaften des Ex-Trainers, dessen rare Präsenz bei wichtigen Spielen oder in den Trainingszentren sorgt jedoch intern für Verwunderung.

Ein vorzeitiger Abgang des 58-Jährigen sei in dessen Austausch mit RB-Boss Oliver Mintzlaff noch nicht zur Sprache gekommen. Vielmehr gab es eine erste lose Idee über eine Vertragsverlängerung. Man darf gespannt sein, wie es mit Klopp weitergeht.