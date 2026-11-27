Moritz Nicolas (29) muss das Spiel von Borussia Mönchengladbach beim SV Werder Bremen (20:30 Uhr) von der Bank aus verfolgen. Stattdessen setzt Trainer Alexander Blessin erneut auf Alexander Batz (35), der trotz seines Patzers in der vergangenen Woche den Vorzug erhält.

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Diese Entscheidung könnte unmittelbare Auswirkungen auf Nicolas’ Zukunft haben. Die ‚Bild‘ berichtete am gestrigen Donnerstag, dass der Keeper den Entschluss gefasst habe, die Fohlen im Winter zu verlassen, sollte er gegen Werder nicht von Anfang an zwischen den Pfosten stehen. Dieser Fall ist nun eingetreten.