FC Bayern: Konkreter Versuch bei Eintrachts größtem Juwel

Bei Eintracht Frankfurt reift ein neuer Ausnahmekönner heran. Niko Ilicevic gehört mit 15 Jahren schon zum A-Kader unter Cheftrainer Adi Hütter, zeitnah könnte sein Debüt für die Profis erfolgen. Das Potenzial des Spielmachers bleibt andernorts natürlich nicht verborgen.

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Offenbar hat sich unter anderem der FC Bayern in der Vergangenheit intensiv um den deutschen U16-Nationalspieler bemüht. Die Münchner wollten Ilicevic „unbedingt holen“, berichtet die ‚Bild‘. Auch der FC Barcelona sowie weitere Topklubs sollen die Fühler ausgestreckt haben, die Hessen kamen den Interessenten aber im Sommer zuvor.

Anfang Juli unterschrieb der Linksfuß einen bis 2029 datierten Fördervertrag, der sich nach Informationen der Boulevardzeitung an seinem 18. Geburtstag in einen Profivertrag umwandelt. Insofern sitzen die SGE-Verantwortlichen fürs Erste am längeren Hebel.

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Übrigens: Auch Bundestrainer Jürgen Klopp soll Ilicevic auf dem Zettel haben. Bis zur Nationalmannschaft ist es aber noch ein weiter Weg.