Medizincheck: Erster Winter-Zugang im Anflug auf Köln

Joël Schmied (27), Timo Hübers (27) und Luca Kilian (26) fehlen dem 1. FC Köln mit zum Teil schweren Verletzungen noch monatelang. Darauf reagiert der Bundesliga-Aufsteiger nun mit der ersten Winter-Verpflichtung.

Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge stehen die Kölner unmittelbar vor einer Zusammenarbeit mit Innenverteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20). Es handelt sich erneut um ein Gastspiel – aktuell ist der Engländer noch von Manchester City an Celtic Glasgow verliehen. Laut dem ‚Geissblog‘ beinhaltet der Deal aber auch eine Kaufoption, die „hochpreisig angesiedelt“ sein soll.

Den Medizincheck wird Simpson-Pusey, dessen Aufenthalt in Schottland nicht besonders erfolgreich war, bereits am heutigen Sonntag in der Domstadt absolvieren. Verläuft alles nach Plan, reist er morgen zum Trainingslager in La Nucia nach.

Gute Kontakte

Dass sich der FC im Werben um den talentierten Rechtsfuß unter anderem gegen einige englische Zweitligisten sowie das ebenfalls interessierte Racing Straßburg durchsetzt, hängt nach Informationen des ‚Geissblog‘ damit zusammen, dass sich Citys Nachwuchschef Thomas Krücken für den Transfer ausgesprochen hat. Der gebürtige Rheinländer war bereits in der Jugendabteilung der Kölner aktiv und ist inzwischen seit mehr als zwei Jahren für die Skyblues tätig.