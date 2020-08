Bochum verpflichtet Lampropoulos

Vasilios Lampropoulos bleibt beim VfL Bochum. Wie der Ruhrpottklub verkündet, kommt der griechische Innenverteidiger ablösefrei von Deportivo La Coruña und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit war der 30-Jährige auf Leihbasis für den VfL aktiv.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Vasileios hat bewiesen, welche Qualitäten er auf den Platz bringen kann und wie verlässlich er ist – nicht nur sportlich. Er ist in kürzester Zeit zum Führungsspieler geworden“, sagt VfL-Sportchef Sebastian Schindzielorz, „aufgrund der Gesamtsituation war es kein leichter Transfer, aber man hat in den vergangenen Wochen gemerkt, dass der Spieler und wir das gleiche Ziel verfolgt haben. Vasili hatte den Wunsch, weiter in Bochum zu bleiben. Ich freue mich, dass wir unser gemeinsames Ziel erreicht haben.“