Durchstarter Meichtry in die Bundesliga?

von Fabian Ley - Quelle: Absolut Fussball
Franz-Ethan Meichtry geht am Gegenspieler vorbei @Maxppp

Zieht es Franz-Ethan Meichtry im Sommer nach Deutschland? Informationen von ‚Absolut Fussball‘ zufolge bekunden zahlreiche Bundesligisten Interesse am 20-jährigen Senkrechtstarter des FC Thun. Laut dem Bericht wäre eine Ablöse im Bereich von fünf bis sechs Millionen Euro nötig, um den offensiven Mittelfeldspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf der Außenbahn agieren kann, aus seinem bis 2030 laufenden Vertrag herauszukaufen.

Beim sensationellen Schweizer Tabellenführer ist Meichtry eine der Entdeckungen dieser Saison. Schon acht Treffer und drei Vorlagen stehen für den talentierten Rechtsfuß nach 28 Ligaspielen zu Buche. Im Winter soll bereits Serie A-Klub FC Parma beim Schweizer U21-Nationalspieler abgeblitzt sein, der in Thun stattdessen erstmal das Märchen vollenden und die Meisterschaft als Aufsteiger feiern will.

