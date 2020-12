Pogba-Posse: Solskjaers Antwort an Raiola

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat sich nach gestrigen der 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig zu den offensiven Worten von Paul Pogbas Agent Mino Raiola geäußert. „Wenn Pauls Agent versteht, dass Fußball ein Mannschaftssport ist und dass wir alle zusammenarbeiten, wird es besser sein“, sagte der Norweger auf der anschließenden Pressekonferenz, „das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich dazu sagen werde. Ich möchte nicht zu viel Energie darauf verwenden. Paul konzentriert sich darauf, sein Bestes für das Team zu geben.“

Raiola hatte am Montag in einem Interview verkündet, dass die Zeit seines Klienten bei den Red Devils vorbei sei: „Paul ist unglücklich in Manchester, er kann sich nicht so ausdrücken, wie er es gerne hätte und wie er es erwartet. Er muss die Mannschaft wechseln, er braucht eine Luftveränderung.“ Pogbas Vertrag in Manchester läuft noch bis 2022, bis dahin dürfte der 27-Jährige aber nicht mehr für den englischen Rekordmeister auflaufen.