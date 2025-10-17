La Liga
Nächster Offensiv-Ausfall bei Barça
1 min.
@Maxppp
Beim FC Barcelona kommt es knüppeldick. Für die Partie gegen den FC Girona am Samstagnachmittag (16:15 Uhr) wird auch Ferran Torres nicht zur Verfügung stehen. Die Katalanen geben bekannt, dass sich der 25-jährige Spanier im Rahmen der Nationalmannschaftsreise eine Blessur am Oberschenkel zugezogen hat.
Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona @FCBarcelona_es – 12:35
Comunicado médico❗Bei X ansehen
𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 será baja para el partido contra el Girona por precaución, debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones
𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 será baja para el partido contra el Girona por precaución, debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones
Dies sei auf eine Überbelastung der Muskulatur im linken Bein zurückzuführen. Somit fällt der nächste Stürmer aus. Neben Torres können auch Lamine Yamal und Robert Lewandowski nicht mitwirken. Mit Blick auf den bevorstehenden Clásico am 26. Oktober gegen Real Madrid keine besonders erfreulichen Nachrichten für Trainer Hansi Flick.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden