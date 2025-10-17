Nächster Offensiv-Ausfall bei Barça

Beim FC Barcelona kommt es knüppeldick. Für die Partie gegen den FC Girona am Samstagnachmittag (16:15 Uhr) wird auch Ferran Torres nicht zur Verfügung stehen. Die Katalanen geben bekannt, dass sich der 25-jährige Spanier im Rahmen der Nationalmannschaftsreise eine Blessur am Oberschenkel zugezogen hat.

Dies sei auf eine Überbelastung der Muskulatur im linken Bein zurückzuführen. Somit fällt der nächste Stürmer aus. Neben Torres können auch Lamine Yamal und Robert Lewandowski nicht mitwirken. Mit Blick auf den bevorstehenden Clásico am 26. Oktober gegen Real Madrid keine besonders erfreulichen Nachrichten für Trainer Hansi Flick.