Bei Süper Lig-Klub Göztepe klingeln die Kassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ muss RB Leipzig für den Transfer von Rômulo eine Bonuszahlung in Höhe von 500.000 Euro an die Türken überweisen. Fällig werde diese aufgrund der Champions League-Qualifikation und der Einsatzzeiten des Stürmers.

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Rômulo war im vergangenen August für eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. In 32 Pflichtspielen erzielte der Brasilianer neun Tore. Angeblich hat jetzt Galatasaray die Fühler ausgestreckt.