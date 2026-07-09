Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Leipzig muss für Rômulo nachzahlen

von David Hamza - Quelle: Sky
Rômulo flext die Muckis @Maxppp

Bei Süper Lig-Klub Göztepe klingeln die Kassen. Nach Informationen von ‚Sky‘ muss RB Leipzig für den Transfer von Rômulo eine Bonuszahlung in Höhe von 500.000 Euro an die Türken überweisen. Fällig werde diese aufgrund der Champions League-Qualifikation und der Einsatzzeiten des Stürmers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rômulo war im vergangenen August für eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt. In 32 Pflichtspielen erzielte der Brasilianer neun Tore. Angeblich hat jetzt Galatasaray die Fühler ausgestreckt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
RB Leipzig
Göztepe
Rômulo Azevedo Simão

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Göztepe Logo Göztepe
Rômulo Azevedo Simão Rômulo Azevedo Simão
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert