Bundesliga
Eintracht-Neuzugang kommt heute
3 min.
@Maxppp
Malik Pimpong dürfte in Kürze bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Laut dem vereinsnahen Journalisten Christopher Michel wird das 18-jährige Offensivtalent voraussichtlich am heutigen Montag in Frankfurt eintreffen, um seinen Wechsel abzuschließen.
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Pimpong, dreifacher dänischer U19-Nationalspieler, kommt für vier Millionen Euro vom FC Midtjylland. Im Gegenzug wechselt Eintracht-Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (28) für fünf bis sechs Millionen Euro zum dänischen Erstligisten.
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