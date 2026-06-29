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Bundesliga

Eintracht-Neuzugang kommt heute

von David Hamza - Quelle: Christopher Michel
3 min.
Markus Krösche ist guter Laune @Maxppp

Malik Pimpong dürfte in Kürze bei Eintracht Frankfurt unterschreiben. Laut dem vereinsnahen Journalisten Christopher Michel wird das 18-jährige Offensivtalent voraussichtlich am heutigen Montag in Frankfurt eintreffen, um seinen Wechsel abzuschließen.

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Pimpong, dreifacher dänischer U19-Nationalspieler, kommt für vier Millionen Euro vom FC Midtjylland. Im Gegenzug wechselt Eintracht-Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen (28) für fünf bis sechs Millionen Euro zum dänischen Erstligisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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