Real plant mit Zidane

Real Madrid will offenbar weiter an Zinedine Zidane festhalten. Einem Bericht der Zeitung ‚ABC‘ zufolge planen die Königlichen auch die kommende Saison mit ihrem französischen Übungsleiter. Zidane soll seinen bis 2022 datierten Vertrag unbedingt erfüllen.

Zuletzt stand der 48-Jährige wegen ausbleibender Erfolge vermehrt in der Kritik. In der Primera División liegt Real nur auf dem dritten Tabellenplatz. In der Champions League ist die Tür zum Viertelfinale dagegen weit offen. Das Hinspiel gewannen die Madrilenen mit 1:0 bei Atalanta Bergamo.