Arp wechselt nach Kiel

Fiete Arp wechselt zu Holstein Kiel. Wie die Störche mitteilten, kommt der 21-jährige Stürmer auf Leihbasis für eine Saison vom FC Bayern. In München war er zuletzt nur noch Ersatzmann im abgestiegenen Drittliga-Team.

„Mit Fiete Arp gewinnen wir einen hochtalentierten, jungen Stürmer mit norddeutschen Wurzeln, der bei uns in Kiel die Möglichkeit hat, sich in unserem Umfeld weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Fiete uns mit seinen Qualitäten und seiner Variabilität in der Offensive bereichern wird“, sagt KSV-Sportchef Uwe Stöver.

Arp wurde einst als größtes Mittelstürmer-Talent Deutschlands gehandelt. Weder beim Hamburger SV noch bei den Bayern, bei denen er seit 2019 unter Vertrag steht, konnte er sich aber nachhaltig durchsetzen. Beim FCB soll Arp satte fünf Millionen Euro pro Jahr verdienen. Es darf davon ausgegangenen werden, dass Kiel maximal einen Bruchteil dieses Salärs übernimmt.