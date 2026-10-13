Johan Bakayoko kommt bei RB Leipzig auch in seinem zweiten Jahr nicht richtig in Fahrt. Dass der 23-Jährige in den vergangenen drei Spielen nicht im Kader stand, hatte offenbar disziplinarische Gründe, wie Trainer Martin Demichelis auf der Pressekonferenz vor der Champions League-Partie gegen die PSV Eindhoven (Dienstag, 21 Uhr) verriet: „Er hat einen kleinen Fehler gemacht. Das bleibt aber unter uns. Wir haben miteinander gesprochen, er hat Sonntag normal trainiert. Ich habe schon wieder vergessen, was er gemacht hat. Die Sache ist geklärt.“

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Mit großen Vorschusslorbeeren war Bakayoko im Sommer 2025 für 18 Millionen Euro aus Eindhoven zu den Sachsen gewechselt, konnte die Erwartungen seither jedoch nur selten erfüllen. In 25 Pflichtspielen für die Leipziger steuerte der Flügelstürmer lediglich drei Treffer bei. Gegen seinen Ex-Klub in der Königsklasse könnte der Belgier nun in den Kader zurückkehren und eine neue Chance erhalten.