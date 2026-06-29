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Offiziell Weltmeisterschaft

WM-Coach tritt zurück

von Dominik Schneider
1 min.
Myung-bo Hong bei einer Pressekonferenz @Maxppp

Die Zeit von Myung-bo Hong als Trainer der Nationalmannschaft von Südkorea ist beendet. Der WM-Trainer hat bei einer Pressekonferenz seinen Rücktritt bekanntgegeben. Damit reagierte der Übungsleiter auf das überraschende Aus in der Gruppenphase des Turniers. Sogar hochrangige Politiker schalteten sich ein und forderten einen radikalen Umbruch nach dem schwachen Abschneiden in Nordamerika.

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„Zuallererst möchte ich mich aufrichtig bei allen Koreanern entschuldigen, die den koreanischen Fußball immer geliebt und unterstützt haben“, so Hong. Der 57-Jährige betonte, dass sein Rücktritt „keine leichte Entscheidung“ sei. „Ich hoffe aufrichtig, dass unsere Nationalmannschaft wieder zu einem Team wird, das das Vertrauen und die Liebe des koreanischen Volkes gewinnt“, gab Hong außerdem zu Protokoll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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