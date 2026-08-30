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Premier League

Torwart-Tausch beim FC Liverpool?

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Giorgi Mamardashvili zwischen den Pfosten beim FC Liverpool @Maxppp

Stammtorwart Alisson (33) könnte beim FC Liverpool ein neuer Backup an die Seite gestellt werden. Übereinstimmenden Meldungen zufolge zeigt Nottingham Forest Interesse an Reds-Ersatzkeeper Giorgi Mamardashvili (25).

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Im Gegenzug könnte Liverpool laut Sacha Tavolieri den 18-jährigen Lucca Brughmans vom KRC Genk holen. Die Gespräche über einen Transfer des belgischen U19-Nationalspielers sollen laufen. Brughmans lief bislang 15 Mal für Genks Profis auf. Auch beim FC Bayern wurde der zwei Meter große Schlussmann schon gehandelt.

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