Premier League
Torwart-Tausch beim FC Liverpool?
@Maxppp
Stammtorwart Alisson (33) könnte beim FC Liverpool ein neuer Backup an die Seite gestellt werden. Übereinstimmenden Meldungen zufolge zeigt Nottingham Forest Interesse an Reds-Ersatzkeeper Giorgi Mamardashvili (25).
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Im Gegenzug könnte Liverpool laut Sacha Tavolieri den 18-jährigen Lucca Brughmans vom KRC Genk holen. Die Gespräche über einen Transfer des belgischen U19-Nationalspielers sollen laufen. Brughmans lief bislang 15 Mal für Genks Profis auf. Auch beim FC Bayern wurde der zwei Meter große Schlussmann schon gehandelt.
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