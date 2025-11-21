Kompany gibt Infos zur Díaz-Sperre

Lange muss der FC Bayern in der Champions League offenbar nicht auf Luis Díaz verzichten. Auf der heutigen Pressekonferenz zum bevorstehenden Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) äußerte sich Vincent Kompany zur Sperre des kolumbianischen Flügelstürmers: „Meinen Informationen zufolge ist er für ein Spiel gesperrt. Ich weiß nicht, wann dies offiziell bekannt gegeben wird, aber ich wäre enttäuscht, wenn meine Information falsch wäre.“

In der Partie gegen Paris St. Germain wurde Díaz kurz vor der Halbzeit des Platzes verwiesen. Die Rote Karte resultierte aus einer Grätsche an der Mittellinie gegen Achraf Hakimi (27), woraufhin der Marokkaner verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Die offizielle Bekanntgabe der Strafe für Díaz durch die UEFA steht allerdings noch aus.