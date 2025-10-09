Goretzka droht große Enttäuschung

Schon dreimal wurde Leon Goretzka bei Bayern München zum Verkaufskandidaten erklärt. Dreimal kämpfte sich der Mittelfeldspieler in beeindruckender Manier zurück. Auch in Zukunft würde der 30-Jährige gerne für den Rekordmeister auflaufen. Doch daran darf gezweifelt werden.

Laut der ‚Bild‘ stehen die Zeichen auf Trennung. Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist dem Boulevardblatt zufolge unwahrscheinlich. Mit Aleksandar Pavlovic (21) und Tom Bischof (20) schielen schließlich zwei Youngster schon auf Goretzkas Platz im Mittelfeldzentrum.

Zwar identifiziert sich Goretzka voll und ganz mit dem Verein und bringt noch immer gute Leistungen, dem Duo durch eine Verlängerung mit dem Ex-Schalker weiter Spielzeit zu verwehren und obendrein Gehaltsbudget zu binden, erscheint aus Bayern-Perspektive aber nicht erstrebenswert. Oder belehrt Goretzka seine Zweifler ein weiteres Mal eines Besseren?