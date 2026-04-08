Neapel: Prominenter Favorit auf das Conte-Erbe

Die SSC Neapel bereitet sich offenbar auf einen Abgang von Cheftrainer Antonio Conte vor. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist Thiago Motta der Favorit auf die Nachfolge, sollte Conte den vakanten Posten bei der italienischen Nationalmannschaft übernehmen. Fabio Grosso und Vincenzo Italiano seien weitere Kandidaten, mit denen sich Neapel beschäftigt.

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Conte brachte sich jüngst öffentlich für den Job bei der Squadra Azzurra in Stellung. „Wäre ich Verbandschef, würde ich mich auch in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass mein Name unter den Kandidaten auftaucht – aus verschiedenen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld“, so der 56-Jährige.