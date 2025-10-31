Real plant fest mit Chema & Paz

Real Madrid will ab kommendem Sommer auf die kürzlich verkauften Youngster bauen. Laut einem Bericht der ‚as‘ planen die Königlichen nach der laufenden Saison fest mit der Rückkehr von Sechser Chema Andrés (20) und Offensivspieler Nico Paz (21). Darüber hinaus sollen die Nachwuchstalente Joan Martínez (18) und Thiago Pitarch (18) eine größere Rolle bei den Profis einnehmen.

Real hatte Chema im Sommer für kolportierte drei Millionen Euro an den VfB Stuttgart abgegeben, sich gleichzeitig aber mehrere Rückkaufklauseln gesichert. 2026 würde diese bei 13,5 Millionen liegen. Würden sich die Madrilenen dann für einen sofortigen Weiterverkauf entscheiden, besäße der VfB ein Matching Right. Der Argentinier Paz spielt seit 2024 für Como 1907 und glänzt dort mit starken Leistungen. Auch für den Offensivmann besitzt Real Rückkaufoptionen.