Bayer-Flirt Sulemana nach Rennes

Bayer Leverkusen hat das Rennen um Flügel-Talent Kamaldeen Sulemana endgültig verloren. Wie Stade Rennes am Freitagabend meldete, schließt sich der 19-jährige Linksaußen den Franzosen an. 15 Millionen Euro Ablöse fließen an den FC Nordsjaelland.

Sulemana war im Februar 2020 aus seiner ghanaischen Heimat nach Dänemark gewechselt. In 43 Spielen für Nordsjaelland gelangen ihm 14 Tore und acht Assists. Nun geht er seine nächsten Schritte in der Ligue 1. Neben Bayer 04 war auch Ajax Amsterdam stark an einer Verpflichtung interessiert.