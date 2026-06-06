Pérez will Kvaratskhelia | Klopp verteilt Korb

Der nächste Luís Figo

Der von Florentino Pérez angekündigte 150-Millionen-Transfer verspricht, in der Fußballwelt für Furore zu sorgen. Im Jahr 2000 hatte der gewiefte Geschäftsmann im Wahlkampf bereits Luís Figo spektakulär zu Real Madrid gelotst, nun soll der nächste europäische Topstar folgen: Ein Spieler, der angeblich weder Michael Olise heißt noch in der Premier League spielt, aber bei einem Champions League-Verein unter Vertrag steht. Der ‚Telegraph‘ hat gestern entgegen Pérez Behauptung doch von Olise als Transferziel berichtet. Kostenpunkt für den Blockbuster-Transfer: 150 Millionen Euro. Laut ‚Teamtalk‘ handelt es sich dabei aber nicht etwa um den Star des FC Bayern, sondern um Kvicha Kvaratskhelia.

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Kvaratskhelia hat mit Paris St. Germain zwei Jahre in Folge die Königsklasse gewonnen und soll es Pérez absolut angetan haben. Die ersten Schritte für den Transfer wurden demnach bereits eingeleitet und der 25-Jährige stehe einem Wechsel nach Madrid offen gegenüber. PSG hat jedoch keinerlei Interesse daran, den Flügelstürmer nach nur anderthalb Jahren wieder abzugeben und steht bekanntlich finanziell nicht unter Druck. In Madrid könnte der Georgier Vinicius Junior (25) ersetzen, dessen Vertrag 2027 endet und der den Verein daher bereits in diesem Sommer verlassen könnte.

Klopp-Berater genervt

Der Herausforderer Enrique Riquelme steht Pérez hinsichtlich Versprechungen in nichts nach. Sollte der 37-Jährige die Wahl gewinnen, verspricht er, sowohl Rodri als auch Erling Haaland für Los Blancos zu verpflichten. Auch auf der Trainerposition hat er große Pläne. Von einer Rückkehr von José Mourinho hält er Abstand, viel lieber würde Riquelme es bei Jürgen Klopp versuchen: „Der Trainer, den wir uns für unser Real-Madrid-Projekt wünschen, ist Jürgen Klopp. Am Montag, falls wir die Wahlen gewinnen, wird unser Direktor Raúl Kontakt zu Klopp aufnehmen“, zitiert Fabrizio Romano den Geschäftsmann.

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Das Problem: Klopp will nicht zu Real Madrid wechseln. Sein Berater Mark Kosicke stellte gegenüber ‚Sky‘ unmissverständlich klar: „Es nervt! Jürgen Klopp fühlt sich in seiner Rolle bei Red Bull wohl und hat keinerlei Ambitionen, als Trainer bei einem Verein zu arbeiten.“ Allerdings ließ sich Riquelme auch von einem öffentlichen Dementi von Haalands Berater nicht beirren und versicherte den Madridistas zuletzt nochmal: „Ich werde weder mein persönliches noch mein berufliches Ansehen aufs Spiel setzen. Ich habe eine Bürgschaft, eine persönliche Garantie gegeben, dass ich, sollte ich eines dieser Versprechen nicht einhalten, persönlich den Beitrag der 100.000 Mitglieder von Real Madrid bezahle, und das ist notariell beglaubigt.“