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Premier League

Hürzeler reagiert auf United-Interesse

von Dominik Sandler
1 min.
Fabian Hürzeler lässt sich von den Fans feiern @Maxppp

Trainer Fabian Hürzeler denkt aktuell gar nicht daran, Brighton & Hove Albion zu verlassen. Auf einer Pressekonferenz sagte der 33-Jährige: „Ich sage immer, ich bin hier Teil einer Reise. Ich habe immer, wenn ich abends ins Bett gehe, das Gefühl, dass diese Reise noch nicht zu Ende ist. […] Das, was ich hier habe, ist nicht selbstverständlich und ich werde es nicht einfach so wegwerfen.“ Erst im Mai hatte Hürzeler bei den Seagulls bis 2029 verlängert.

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In der Premier League steht Brighton auf einem herausragenden dritten Platz. Zuletzt waren erneut Gerüchte aufgekommen, die Hürzeler mit dem Traineramt bei Manchester United in Verbindung gebracht hatten. Neben Hürzeler steht vor allem Julian Nagelsmann bei den Red Devils als möglicher Nachfolger von Michael Carrick hoch im Kurs.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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