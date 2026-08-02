Wirtz reagiert auf Klopp-Verpflichtung

Florian Wirtz (23) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp bei der deutschen Nationalmannschaft. Die ‚Sport Bild‘ zitiert den Mittelfeldspieler vom FC Liverpool: „Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Aber viele Leute hier im Verein haben mir von ihm erzählt und gesagt, dass er ein fantastischer Typ ist.“ Klopp trainierte die Reds zwischen 2015 und 2024.

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Wirtz weiter: „Es ist sehr, sehr cool, dass er jetzt da ist. Ganz Liverpool liebt ihn. Deshalb freue ich mich sehr darauf, ihn in ein paar Monaten kennenzulernen.“ Im September kommt das DFB-Team erstmals unter dem neuen Bundestrainer zusammen. Die erste Partie ist der Nations League-Auftakt in den Niederlanden (24. September).