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Offiziell Bundesliga

Gut für Bayern: Sporting holt Irankunda

von David Hamza
1 min.
Nestory Irankunda applaudiert @Maxppp

Flügelstürmer Nestory Irankunda (20) wechselt vom FC Watford zu Sporting Lissabon. Die Portugiesen zahlen an den englischen Zweitligisten eine Ablöse von rund 18 Millionen Euro plus Boni. Der FC Bayern kassiert dank einer Weiterverkaufsklausel 40 Prozent der Summe.

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Die Münchner hatten Irankunda vor zwei Jahren für weniger als eine Millon aus seiner australischen Heimat verpflichtet, im vergangenen Sommer folgte der Verkauf für drei Millionen an Watford. Jetzt kassiert der Bundesligist ein weiteres Mal für den WM-Fahrer ab. In Lissabon unterschreibt er bis 2031, seine Ausstiegsklausel wird auf 80 Millionen Euro festgelegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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