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2. Bundesliga

Hannover verkündet Selke-Entscheidung

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Davie Selke im Porträt @Maxppp

Ein Wechsel von Davie Selke (31) zu Hannover 96 ist offenbar endgültig vom Tisch. Die ‚Bild‘ zitiert Vereinspatron Martin Kind: „Er ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Aber es gibt Alternativen.“ Bei Basaksehir soll Selke ein jährliches Nettogehalt von zwei Millionen Euro kassieren. Zudem beläuft sich die Ablöseforderung der Türken Berichten zufolge auf zwei Millionen Euro.

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Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer geht bei den 96ern somit weiter. Als eine der von Kind angesprochenen Alternativen gilt weiterhin Gustaf Nilsson (29/FC Brügge). Auch David Kownacki (29/Werder Bremen) wurde zuletzt mit den Niedersachsen in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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